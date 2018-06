Trump, les migrants et l’indignation des bien-pensants

Pour Donald Trump et ses sbires, l’indignation quasi générale soulevée par la détention systématique des migrants et la séparation des familles n’est pas une conséquence malheureuse de leur action. C’en est un des objectifs principaux.

La colère, l’outrage et les dénonciations fusent de toutes parts à l’endroit de la politique de Trump qui sépare des milliers d’enfants de leurs parents, parfois indéfiniment.

Si Trump n’a pas créé la polarisation idéologique, le tribalisme partisan et la méfiance envers les élites, il les exploite allègrement.

Depuis son entrée en politique et même avant, Donald Trump a toujours pris plaisir à choquer les bien-pensants. Pour unifier la droite, il suffit de provoquer l’ire de ceux qu’on appelle aux États-Unis les « libéraux ».

Comme d’habitude, Trump compte sur l’indignation des libéraux, des élites et des étrangers pour consolider son noyau dur d’indéfectibles partisans.

Et ça fonctionne ! Comment s’y prend-il ?

Mensonge et diabolisation

Pour justifier sa politique envers les migrants, Donald Trump récite en boucle une litanie de mensonges, de faussetés et d’exagérations que ses partisans finissent par gober.

D’abord, il blâme les démocrates en disant que c’est leur loi qui l’a forcé à agir ainsi (c’est faux) et en les accusant d’obstructionnisme.

Trump déshumanise les migrants, qu’il traite de « vermines ». Pour les trumpistes inconditionnels, les migrants irréguliers sont tous des criminels et leur statut combiné d’étranger et de hors-la-loi leur fait perdre le respect minimal dû à tout être humain. On leur enlève leurs enfants ? Ils ont couru après.