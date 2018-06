Un Centre Bell un peu grand pour Vance Joy

MONTRÉAL | Après un crochet à Osheaga l’an dernier et un deuxième au Corona en octobre, le chanteur Vance Joy passait à la cour des grands, jeudi, avec un premier Centre Bell bien à lui, sous le prétexte de sa tournée «Nation of Two».

La sensation australienne de 30 ans avait déjà expérimenté le vaste amphithéâtre une première fois en juillet 2015, en réchauffant l’assistance pour Taylor Swift.

C’est la sortie de son premier album entier, «Dream Your Life Away», en 2014, et, surtout, l’écho retentissant de sa pièce «Riptide», qui ont fait connaître la voix et le visage de Vance Joy au monde entier.

En février 2018, le garçon à la bouille angélique et aux chansons pop-folk ensoleillées rappliquait avec du nouveau matériel, sous le titre «Nation of Two».

Simplicité

En prestation, tout en prestance et à l’allure fière derrière sa guitare, l’énergique Vance Joy pige allègrement dans le bassin de ses deux opus pour charmer sa cour.

Jeudi, il était exactement 20 h 58 lorsque la silhouette de l’auteur-compositeur-interprète s’est esquissée dans un nuage de fumée. Il avançait alors «Call If You Need Me», pendant que le public le saluait à grands cris. Clameurs qui se sont accentuées quand Vance Joy s’est dit heureux d’être là, en français, juste après «Mess Is Mine».

Vance Joy ne joue pas la carte du tombeur sur scène. Il apparaît en toute simplicité et ne mise que sur sa musique pour envoûter avec ses pièces «Fire and the Flood», «I’m With You», «Little Boy» (presque hurlée, avec notre homme et ses cinq musiciens en demi-lune) et autres «Bonnie & Clyde». Près d’une heure après ses premiers accords, «Georgia» entraînait une communion lumineuse dans les gradins, toutes âmes debout.

Bien sûr, fin renard, il nous avait réservé ses «Riptide», «Lay It on Me» et «Saturday Sun» de résistance pour la fin.

Son décor, sans artifices, se composait de fenêtres lumineuses de toutes les couleurs et de délicates projections de fins dessins, qui grossissaient parfois en trois dimensions.

Même si Vance Joy ne manque ni de talent ni de charisme, le terrain de jeu du Centre Bell paraissait quand même un peu grand pour lui. Ils étaient 6245 – la plupart au tournant de l’âge adulte, ou celui-ci à peine entamé – à l’applaudir ou à brandir haut leurs cellulaires pour l’accompagner. De nombreux sièges étaient toujours vacants, bien après le début du spectacle.