Congestion majeur à Montréal: un camion en feu sur l’autoroute 40

Un semi-remorque a flambé sur l’autoroute 40 est dans la bretelle de l’autoroute 15 nord, ce qui a entraîné de la congestion dans le secteur, jeudi matin, à Montréal.

Les pompiers ont dû intervenir vers 9h50 pour éteindre le brasier qui dégageait de vastes flammes et un panache de fumée.

«Il n’y a pas de blessé et il n’y avait pas de matière dangereuse. L’incendie est maitrisé. C’est sous contrôle», a dit le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal, Éric Dahmen.

La Sûreté du Québec (SQ) a précisé que le camion transportait de la terre.

«Le sinistre n’est pas relié à la collision avec un autre véhicule», a ajouté Aurélie Guindon de la SQ.

Les autorités ignoraient la cause de l’incendie.

Collision à Sainte-Julie

L'heure de pointe a été difficile dans la grande région de Montréal.

Une collision entre une camionnette et un camion de 53 pieds sur l’autoroute 20, à la hauteur de Sainte-Julie avait causé un bouchon de circulation de plus de 9 km quelques minutes plus tôt.