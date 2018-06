[VIDÉO] «Alexandre n’est pas un monstre», affirment les parents de Bissonnette

Depuis le soir de la terrible tuerie survenue à la Grande Mosquée de Québec, près d’une année et demi s’est écoulée, mais pour les parents d’Alexandre Bissonnette, le temps, lui, s’est arrêté.

«J’ai assisté tous les jours qu’ont durées les représentations sur sentence de mon fils et j’ai écouté et entendu l’immense tristesse exprimée par la communauté musulmane», a fait savoir Raymond Bissonnette, le père d’Alexandre, au sortir de la salle d’audience.



Accompagné de sa conjointe, la mère d’Alexandre, l’homme qui jusque là s’était gardé de tout commentaire, a pris la parole, courageusement, avec cœur.

Photo Stevens LeBlanc

«En mon nom et au nom de ma famille, je veux réitérer toute notre compassion et notre sympathie pour la communauté musulmane dans cette terrible et dure épreuve.»

À travers le désarroi exprimé par les victimes de la tragédie de la mosquée, le père d’Alexandre dit avoir réalisé à quel point cette communauté se sentait isolée et incomprise.



«J’ai réalisé aussi que rien ne pourra changer la perception que les gens ont à l’égard d’Alexandre» pour qui, estime-t-il, la Couronne a demandé une peine qui «éteint toute lueur d’espoir, source de vie».



Cette lueur d’espoir, Alexandre Bissonnette a imploré le juge François Huot de la lui laisser, quelques minutes avant que le magistrat ne ferme les livres pour prendre la sentence en délibéré.



«J’aimerais peut-être avoir une lueur d’espoir au bout du long tunnel noir dans lequel je me suis perdu le 29 janvier», a-t-il dit, retenant difficilement ses larmes.



«Je voudrais réitérer que j’ai honte et que je regrette atrocement ce que j’ai fait. Je le regrette depuis janvier 2017...», a-t-il ajouté.



«Quand j’étais très jeune, j’avais des rêves pour le futur. J’ai toujours eu mon frère jumeau. Avant, je riais beaucoup, comme à cet âge on rit... Je regrette que ma vie ait été la cause de tant de souffrance et de peine... pour autant de personnes», a-t-il dit en terminant.



Le juge François Huot rendra sa sentence le 29 octobre prochain.