Vive la Fête nationale et le long week-end!

Je suis si fière d’être Québécoise. Mon Québec à moi reflète la diversité sous toutes ses formes. Pour célébrer la Fête nationale, la métropole grouille d’activités et d’événements qui feront vibrer le long week-end. Ne manquez rien à la semaine du Yelloweek, ni à la semaine du Startup Fashion Week, ni à la Journée Manger ensemble et surtout pas à la Journée internationale du yoga.

Voici donc quatre sorties pour célébrer la belle province autrement!

BOIRE : Vive le champagne!

Photo courtoisie

Depuis mardi dernier, le champagne coule à flot à Montréal. En effet, la Maison Veuve Clicquot a lancé en grande pompe la semaine du Yelloweek. Plusieurs établissements de la métropole participeront aux festivités avec flûtes de bulles à la main. Pour commencer, le salon Local B, vous offrira un verre de champagne n’importe quelle coupe de cheveux. Puis, ce soir, la soirée Girl Boss Bash, rendra hommage aux femmes d’affaires accomplies, comme Madame Clicquot en 1818, au Nhâu Bar avec la blogueuse Camille DG, titrée ambassadrice. Finalement, samedi, ne manquez pas le pop-up Comptoir Clicquot, au Catch 22 (l’ancien Pandore), avec cocktail à base de Veuve Clicquot Rich, DJs et artistes live toute la journée. Disons que c’est une façon chic de célébrer la Fête nationale! (Pour plus d’informations sur la programmation : https://www.veuveclicquot.com/fr-ca/yelloweek)

MANGER : Vive le mouvement Manger ensemble et le barbecue gratuit!

Photo courtoisie

Demain, aura lieu la Journée Manger ensemble présentée par le Choix du Président. Beau temps, mauvais temps, les Montréalais sont invités à manger ensemble en passant au barbecue gratuit à l’une des épiceries Provigo ou Maxi participants. L’objectif est de se réunir entre amis, collègues ou en famille autour d’un bon burger, d’un hot-dog, de croustilles, de salades et de rafraîchissements. Profitez de l’événement pour découvrir les nouveautés gourmandes estivales en magasin, telles que les crevettes crues en papillon à griller, les saucisses de porc fumées au cheddar et jalapeño ou encore les mini-burgers. Bon appétit! (Pour plus d’informations sur les succursales participantes : https://mangerensemble.lechoixdupresident.ca/)

SORTIR : Vive la mode montréalaise !

Photo courtoisie

Mordu de la mode? Si oui rendez-vous à la nouvelle semaine Startup Fashion Week, qui a débuté hier et qui met en vedette des entrepreneurs de la mode montréalaise et des startups de la technologie portable. Jusqu’à vendredi, cette première édition vous offre une programmation riche et variée avec conférences, réseautages et bien sûr un majestueux défilé de mode avec 12 créateurs émergents de Montréal, de Toronto et de Calgary. C’est l’occasion idéale de vous faire des contacts, de vous inspirer des leaders d’entreprises de l’industrie du fashion et de découvrir de nouvelles marques des plus tendances. (Pour plus d’information sur la programmation : https://startupfashionweek.com/sfw-montreal/)

SPORT : Vive le yoga extérieur!

Photo courtoisie

Avant de s’attaquer à la longue fin de semaine, je vous invite à une session de yoga extérieure pour célébrer la Journée internationale de yoga. Pour la bonne cause, Lululemon et la Fondation Yoga Mala unissent leurs forces en organisant une collecte de fonds au Village Au-Pied-du-Courant. En effet, pour seulement 5 dollars le grand public pourra participer à ce cours de yoga en plein air, dès 18 heures. Tous les fonds iront directement à la fondation, dans le cadre d’un programme d’impact social. Namasté! (2100 Notre-Dame Est, Montréal)