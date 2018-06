Vladimir Guerrero affronte Les 4 Chevaliers vendredi soir à Montréal

Les 4 Chevaliers vivront vendredi soir au Stade Gary-Carter à Montréal un moment historique. Le nouveau membre du Temple de la renommée du baseball et ancien voltigeur des Expos, Vladimir Guerrero, dirigera son équipe contre les légendaires 4 Chevaliers.

Photo Isabelle Girard

La formation des 4 Chevaliers est composée des lanceurs Stéphane Guilbert et Benoit Morin, Renaud Lefort (1er but), Matthew Simon, lanceur de relève, Steve Côté, receveur, et Frédéric Bolduc, joueur d’arrêt-court.