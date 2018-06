Winnie Harlow se vide le coeur et dévoile des faits choquants sur l'industrie de la mode

Depuis quelques années déjà, on célèbre la diversité corporelle, d’origine, d’âge et d’identité sexuelle dans le milieu de la mode et de la beauté, mais selon la mannequin canadienne Winnie Harlow, connue pour avoir participé à America’s Next Top Model, plusieurs marques ne le font que pour suivre la tendance et non par réel souci de vouloir plus de diversité au sein de l'industrie.

Une publication partagée par ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) le 5 Juin 2018 à 10 :26 PDT

Winnie a reçu à l’âge de 4 ans un diagnostic de vitiligo, une maladie qui cause une dépigmentation de la peau, ce qui ne l'a pas empêchée de connaître un succès comme mannequin.

Embauchée par des marques comme Diesel, Desigual, Dior ou Marc Jacobs, Winnie fait maintenant partie des mannequins vedettes dont la beauté non conventionnelle change le visage de la mode.

Cependant il n'est pas rare, déplore-t-elle, que les gens de l’industrie la vantent le temps d’une campagne ou d’une saison, puis reviennent tranquillement à leurs habitudes rétrogrades.

Une publication partagée par ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) le 3 Juin 2018 à 6 :21 PDT

Il en va de même pour le maquillage: ce ne sont pas tous les artistes maquilleurs qui possèdent des produits adaptés à sa couleur de peau.

Lors de la Semaine de la mode de New York en 2017, Winnie s'est retrouvée devant une maquilleuse qui n’avait pas sa teinte de fond de teint. Choquant!

Une publication partagée par ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) le 27 Mai 2018 à 6 :57 PDT

La mannequin tient cependant à souligner les efforts des marques de maquillage comme Fenty Beauty ou Dior, qui offrent un large choix de fonds de teint – ce qu’elle ne trouve pas partout.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!