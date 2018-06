RENAUD, Fernande (née Drolet)



À Montréal, le 20 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Fernande Drolet, fille de feu Gracia Prévost et de feu Randolph Drolet, épouse en premières noces de feu André Renaud et en secondes noces de feu Jean-Paul Pelletier.Partie rejoindre ses fils Serge et François, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Pierre Ste-Marie), Jean (Ginette Girard), Pierre (feu Jeannine Lévesque), Ginette (feu Pierre Bonami), Micheline (Léo Brisebois), Suzanne (Albert Meunier), Luc (Réjeanne Frappier), Danielle, François (Danielle Sasseville), Chantal (Lorenzo Gattuso) et Karol (feu Manon Boivin), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Rita (Léopold Madore) et ses belles-soeurs Fernande Dubé (feu Jean-Guy), Pierrette et Carmen Renaud.La famille recevra les condoléances le lundi 25 juin de 13h à 17h et de 18h30 à 20h au salonUne cérémonie commémorative aura lieu au salon à 20h.La famille tient à remercier le personnel de la Villa Belle Rive pour les bons soins prodigués à leur mère.