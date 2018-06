25 endroits iconiques de Montréal à prendre en photo au moins une fois dans sa vie

Montréal est une ville magnifique. Que vous soyez de passage dans la ville ou encore que vous y habitiez depuis toujours, il y a certainement des coins de Montréal que vous n’avez jamais osé explorer.

Trop touristique, trop connu, trop souvent photographié...

Peu importe, vous n’êtes pas un «vrai» montréalais si vous n’avez pas encore photographié ces 25 endroits!

1. L'enseigne du Farine Five Roses

Une publication partagée par G A B R I E L G A L I N D O (@galindo_roman) le 1 Juin 2018 à 4 :15 PDT

2. Le Théâtre Outremont

Une publication partagée par Diane (@dianecdotesblog) le 12 Nov. 2017 à 2 :57 PST

3. La croix du mont Royal

Une publication partagée par Michael Sa. (@michaelsalame) le 3 Avril 2018 à 8 :34 PDT

4. Le monument à Georges-Étienne Cartier dans le parc Jeanne-Mance

Une publication partagée par Karine Th (@karineth) le 23 Mai 2018 à 5 :35 PDT

5. L’église Saint-Michel sur la rue Saint-Viateur

Une publication partagée par Anna Maple (@a_miles_away) le 13 Oct. 2017 à 12 :49 PDT

6. L’oratoire Saint-Joseph

Une publication partagée par Henry M. (hm.pix) (@night.shotz) le 12 Août 2015 à 8 :38 PDT

7. Le Vieux-Port de Montréal

Une publication partagée par Henry M. (hm.pix) (@night.shotz) le 23 Mai 2015 à 2 :27 PDT

8. Montréal vu du chalet du mont Royal

Une publication partagée par A L I N A K O G U T (@aliinkl) le 21 Juin 2018 à 10 :50 PDT

9. Le pont Jacques-Cartier

Une publication partagée par @ajshotz le 17 Juin 2018 à 5 :07 PDT

10. Le théâtre Rialto

Une publication partagée par Edward Nyamenkum (@nyamenkum) le 7 Déc. 2017 à 4 :16 PST

11. Sous le viaduc Van Horne

Une publication partagée par ipat8 (@ipat8) le 14 Nov. 2017 à 9 :12 PST

12. La sculpture de Calder, dans le parc Jean-Drapeau

Une publication partagée par Piknic Électronik Montréal (@piknicmtl) le 8 Juin 2016 à 2 :09 PDT

13. Le parc Lafontaine

Une publication partagée par foodiefromdxb (@foodiefromdxb) le 22 Juin 2018 à 9 :32 PDT

14. La Biosphère

Une publication partagée par Sébastien Fortin (@cb45ti1) le 20 Juin 2018 à 1 :10 PDT

15. Les toilettes du Agrikol

Une publication partagée par Alison Lndrs (@alisleenders) le 26 Juil. 2017 à 4 :09 PDT

16. Le cimetière Notre-Dame de la Côte-des-Neiges

Une publication partagée par Loïc Fortin (@princesse_tarzannn) le 6 Janv. 2018 à 4 :11 PST

17. Les escaliers de la Place des Arts

18. L'Habitat 67

Une publication partagée par Adam Friedberg (@adam_friedberg) le 21 Juin 2018 à 3 :05 PDT

19. L’Orange Julep

Une publication partagée par On Déjeune (@ondejeune) le 22 Juin 2018 à 10 :46 PDT

20. La murale de Leonard Cohen sur la rue Crescent

Une publication partagée par ℰli in the Ꮗalk•in ™ (@eliggarcia) le 13 Juin 2018 à 6 :40 PDT

21. La grande roue dans le Vieux-Port

Une publication partagée par Natasha (@withnatasha) le 20 Juin 2018 à 2 :15 PDT

22. Les cactus du Jardin botanique

Une publication partagée par Mélodie L 🌿 (@melodielamoureux) le 22 Févr. 2018 à 3 :51 PST

23. Le marché Jean-Talon

Une publication partagée par Tourisme Montréal (@montreal) le 21 Juin 2018 à 6 :33 PDT

24. Le stade olympique

Une publication partagée par Parc olympique (@parcolympique) le 4 Juin 2018 à 3 :52 PDT

25. La Basilique Notre-Dame

Une publication partagée par آرش Arash (@arq5h) le 21 Juin 2018 à 6 :41 PDT

Pour découvrir les plus beaux endroits de Montréal (et de ses environs) suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!