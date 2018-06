5 vins légers pour profiter de l’été

Nous avons la chance d’avoir des saisons marquées au Québec.

Par conséquent nos habitudes de consommation de vins, mais aussi de ce qui se trouve dans notre assiette sont modelées au fil des mois et des variations de température. Je ne fais pas exception à la règle et, en cette période de l’année, je me plais à boire des vins légers, frais, digestes. Le rosé fait aussi son retour sur ma table. Voici donc avec l’arrivée de l’été quelques suggestions qui sauront, je l’espère, étancher votre soif.

Petit truc du métier, si vous êtes à l’extérieur, gardez vos bouteilles dans la glacière ou dans un endroit frais, la température de service étant fondamentale dans l’appréciation des vins. Et si vous avez très soif, n’oubliez pas de commencer par de l’eau, le meilleur liquide pour demeurer hydrater et éviter les maux de tête.

Melacce 2016

Photo courtoisie, SAQ

Castello ColleMassari, Montecucco, Vermentino : Montecucco est une petite appellation de la Toscane produisant des vins blancs, rosés et rouges. Le vermentino utilisé pour l’élaboration de cette cuvée est un cépage très planté dans la région. Issu d’agriculture biologique, ce vin a tout pour plaire. Des notes de citron, de zeste et une pointe de fleur blanche font place en bouche à un vin frais à la finale saline. Bien équilibré et très digeste, ce sera un apéritif parfait pour les journées chaudes.

13,5 % Italie | Vin blanc | 18,90 $ | 3,1 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 13574370

El Coto 2017

Photo courtoisie, SAQ

Rioja, Blanco : La région de la Rioja, mieux connue pour ses vins rouges, élabore aussi des blancs à base du cépage viura. Ce produit est un bel exemple des styles de vins élaborés dans la région. Le nez est net et fruité, avec des arômes de melon miel. La bouche ronde et sans lourdeur nous laisse sur des arômes d’abricot et de melon. Sans être de grande complexité, il est très honnête et à un prix plus que respectable.

12 % Espagne | Vin blanc | 14,75 $ | 3,5 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 13576631

Lou Pigna 2017

Photo courtoisie, SAQ

Bandol, Bastide de la Ciselette : La Provence est l’endroit par excellence pour la production de rosé dans le monde. Cette région a le vent dans les voiles, la tendance étant aux rosés pâles, fruités et secs. Lou Pigna, cuvée en assemblage de cinsault, grenache et mourvèdre est fruitée à souhait avec ses jolies notes d’abricot et de pêche. La bouche suit toujours avec ses notes fruitées et sa rondeur. Sans avoir le caractère de la grande cuvée de la même maison, ce rosé est à meilleur prix et accompagnera parfaitement un melon enrobé de prosciutto.

13,5 % France | Vin rosé | 22,70 $ | Moins de 1,2 g/l

★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 13518917

Le Bourgogne 2015

Photo courtoisie, SAQ

Domaine Chanson : Difficile de trouver un bon pinot noir à petit prix par les temps qui courent, particulièrement en Bourgogne. La maison Chanson s’illustre avec ce vin qui a tout pour plaire aux amateurs de pinot avec un millésime 2015 à ne pas manquer. Le vin est fruité avec ses jolies notes de fruit rouge. La bouche est fine et croquante, les tanins, patinés. Chapeau à l’équipe de vinification chez Chanson, c’est impossible de trouver mieux à ce prix.

12,5 % France | Vin rouge | 25,05 $ | 1,9 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 11598394

Valpolicella Classico, Le Bine, 2016

Photo courtoisie, SAQ

Campagnola : L’appellation Valpolicella est un chouchou des Québécois. Je m’en fais d’ailleurs demander régulièrement. Nouveau produit à la SAQ, Le Bine est élaboré avec les cépages classiques de la région, corvina et rondinella, et élevé avec une petite touche de bois. Le nez offre des notes de fruits secs, d’épices et de cannelle. C’est un Valpolicella digeste qui fera un bon passe-partout à l’occasion de vos prochaines rencontres estivales.

13,5 % Italie | Vin rouge | 18,25 $ | 6,5 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 13425930

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com