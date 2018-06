50 millions $ pour les petits déjeuners dans les écoles en milieu défavorisé

QUÉBEC – Le gouvernement Couillard a accordé près de 50 millions $ sur cinq ans aux commissions scolaires et ses écoles primaires situées en milieu défavorisé.

Un montant sera notamment alloué pour doter les écoles d’un programme de petits déjeuners nutritifs tous les jours de classe, dès la prochaine rentrée scolaire.

Le Club des petits déjeuners soutient déjà environ 300 écoles primaires auxquelles s'ajouteront plus de 400 nouvelles écoles si bien qu'à terme, environ 180 000 élèves du préscolaire et du primaire, provenant de plus de 700 écoles, pourront bénéficier du programme, a précisé le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

Les écoles primaires choisies sont celles dont l’indice de milieu socio-économique est de 8, 9 et 10, c’est-à-dire, les moins nantis.

Cette annonce faite par le ministre Proulx s’inscrit dans la foulée de la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans dévoilée en janvier dernier.

- Avec TVA Nouvelles