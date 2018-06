NOËL, Marcel



Le 16 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé Marcel Noël de Terrasse-Vaudreuil, époux d'Huguette Richard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils François (Isabelle), ses petits-enfants Alexandre et Maxime, ses soeurs Denise (Réal) et Lise (feu Marcel), son beau-frère Jean-Marc (feu Nicole), sa belle-soeur Gisèle, son neveu et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juin 2018 de 10h30 à 14h30:96 BOUL. PERROT, ILE PERROTwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 30 juin 2018 à 15h en l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue (1 rue de l'Église), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.