Antipasto végétal

Fenouil

Couper les branches du fenouil et couper le cœur en petits quarts. Assaisonner avec sel, poivre et huile d’olive. Faire griller pour environ 5-7 minutes.

Aubergine

Trancher l’aubergine en rondelles, bien arroser d’huile d’olive et assaisonner de sel et de poivre. Cuire sur la grille de chaque côté pendant environ 5-10 minutes. Servir avec les tomates séchées et des feuilles de basilic.

Poivrons

Mettre les poivrons entiers sur la grille. Bien cuire jusqu’à atteindre une bonne coloration. Ensuite, retirer du BBQ et laisser refroidir. Enlever le cœurdu poivrons et couper les en lamelles larges. Assaisonner avec sel, poivre, huile d’olive et feuilles de coriandre.

Oignons perlés

Mettre les petits oignons entiers avec la pelure directement sur le BBQ. Cuire environ 5-10 minutes jusqu’à ce qu’ils deviennent confits à l’intérieur.

Asperges

Couper et peler les bouts des asperges au besoin. Arroser d’un trait d’huile d’olive et mettre directement sur la grille. Cuire pendant environ 5-7 minutes jusqu’à l’obtention d’une belle cuisson et coloration. Servir avec sel, poivre et zeste de citron frais.

Fromage Halloumi

Couper le fromage en 2 grandes tranches. Faire tremper les tranches dans de l’eau froide pendant 30 minutes afin de dessaler un peu le fromage. Griller jusqu’à obtenir une forte coloration des 2 côtés. Attention à ne pas le mettre sur un feu trop fort pour réussir à le griller et non le faire fondre. Couper en plus petits morceaux et servir avec les épices de votre choix.

Courgettes

Couper les courgettes en quarts sur la longueur. Arroser d’un trait d’huile d’olive et mettre directement sur la grille. Cuire environ 5 minutes. Assaisonner avec sel, poivre, piment d’Alep et huile d’olive.

Artichauts

Envelopper les artichauts dans du papier d’aluminium. Cuire sur le BBQ sans les poser directement au-dessus des braises pendant 25 minutes. Retirer ensuite du papier et terminer la cuisson directement sur la grille. Servir entiers avec sel et poivre.

