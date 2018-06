Bal des finissants: les restaurants St-Hubert de Saguenay offrent un service de raccompagnement

SAGUENAY – À la suite de l'annonce de restaurants St-Hubert de Val-d'Or et de Montmagny, les concessions de la région de Saguenay offriront aussi un service de raccompagnement unique à des finissants.

À LIRE AUSSI : Des véhicules de livraison pour raccompagner les finissants à Montmagny

Les étudiants seront transportés à bord d'une des quatre voitures de livraison disponibles.

Le service, qui est gratuit, sera offert entre minuit et 3 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, et couvrira les arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière.

Les conducteurs et les téléphonistes travailleront de façon bénévole durant toute cette période.

Les finissants n'auront qu'à composer le 418 542-0363 afin d'entrer en contact avec les responsables.

Selon le copropriétaire des restaurants St-Hubert de Saguenay, Stéphane Laforge, il sera toutefois impossible de commander un repas puisque les cuisines ferment à 23 h.