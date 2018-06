BBQ végétarien: un monde de possibilités

La cuisson sur le feu se fait depuis la nuit des temps. Chaque culture s’approprie sa manière de cuire les aliments sur le charbon.

Au bord d’un lac, dans la cour d’un voisin, au creux de la forêt ou simplement dans un parc, le barbecue devient le feu qui nous nourrit, nous garde au chaud et nous rassemble avec son odeur qui nous remplit d’un sentiment de réconfort. Photo Valéria Bismar

Les gens associent généralement la cuisson sur le BBQ à la viande et aux poissons. Mais, il est tout à fait possible de voir ce type de cuisine sous un autre angle. La cuisson sur le feu des légumes est un monde en soi, les options et la créativité sont au rendez-vous et les résultats délicieux.

Sans limites

Le barbecue est un appareil conçu pour la cuisson des aliments à partir d’une source de chaleur se trouvant sous la nourriture. Plusieurs types et techniques de cuisson existent, mais il y a deux catégories principales : au gaz et au charbon. Le débat à savoir lequel est le plus efficace tient toujours. À chacun ses préférences.

Griller sa nourriture provient du temps précolonial. Le peuple arawak d’Amérique du Sud grillait ses viandes sur une structure de bois appelé le « barbacoa » en espagnol. Ailleurs, on parle du hibachi ou shichirin au Japon, du tandoor en Inde et au Pakistan, et du churrasco au Brésil. Les possibilités et les styles sont sans limites. Aujourd’hui, le terme barbecue ne s’applique pas uniquement à l’appareil, mais aussi au type de cuisine. Cette méthode de cuisson peu coûteuse et pratiquée pratiquement partout est très répandue autour de la planète.

Le feu étant un élément imprévisible, il demande une plus grande attention pour bien le maîtriser, mais les résultats peuvent être surprenants. Soyez curieux et explorez les différentes techniques. Cuire directement sur la braise, en papillote, en fumoir, griller ou même brûler les aliments. Tout est permis. Le gril est rassembleur et gagne à être utilisé le plus souvent possible. De plus, il simplifie le ménage de la cuisine !

Bon appétit !

