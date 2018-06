Burger végé

Portions : 6

Salade de chou rouge râpé

2. Dans un bol, mélanger le chou avec le sel et le jus de citron.

3. Brasser et masser vigoureusement, ensuite ajouter le reste des ingrédients et réserver.

2. Dans un bol, mélanger le yogourt, l’ail écrasé, les herbes hachées, les oignons verts émincés et l’huile d’olive. Assaisonner avec sel et poivre. Réserver.

2. Couper les oignons grossièrement et les faire sauter dans une poêle à feu moyen jusqu’à l’obtention d’une coloration jaunâtre.

3. Ajouter l’ail et cuire 2 minutes de plus. Réserver.

4. Mettre le tout dans le robot culinaire, moudre les graines de tournesol et les croustilles de maïs. Réserver.

5. Peler les carottes et broyer les morceaux au robot culinaire, ajouter ensuite les lupins pelés, la moutarde, les herbes fraîches, les oignons et l’ail sauté, le cumin et le jus de citron.