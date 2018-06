9 compagnies québécoises qui brillent à l’étranger

Une publication partagée par Barefoot Surf Travel 🏄🏽 (@barefoot_surf_travel) le 23 Janv. 2018 à 2 :33 PST

On connait tous l’histoire du Cirque du Soleil et autres entreprises d’ici qui ont fait rayonner la province à l’international. En cette fin de semaine de la Saint-Jean, voici les jeunes qui assurent la relève aux quatre coins du globe.

Barefoot Surf Travel

Forts de diplômes universitaires en gestion et marketing, Gabriel Lanoix et Alexandre Vassilatos ne s’attendaient pas à se retrouver avec une école de surf sur les bras en début vingtaine.

Les deux mordus d’eau saline ont lancé Barefoot Surf Travel en 2012 avec pour seule destination le Nicaragua. Maintenant, l’agence de voyages de surf offre à ses visiteurs des cours personnalisés à trois destinations, soit le Nicaragua, l’Équateur et l’Indonésie.

L’entreprise accueille des centaines de surfeurs débutants et intermédiaires chaque année.

Moment Factory

Le studio multimédia montréalais fondé en 2001 par Sakchin Bessette et Dominic Audet est à l’origine de plus de 400 productions multisensorielles à travers le monde.

Parmi ses clients, on retrouve :

- la NFL

- Sony

- la Sagrada Familia de Barcelone

- Red Hot Chili Peppers

- Oakley

- Microsoft

- Arcade Fire

- Le Royal Ontario Museum

- Madonna

- Holt Renfrew

L’entreprise compte des bureaux à Los Angeles, Paris, New York et Tokyo.

Hoaka Swimwear

Une publication partagée par Elisabeth Rioux 👙 (@elisabeth.rioux) le 11 Janv. 2018 à 12 :49 PST

La populaire figure d’Instagram Élizabeth Rioux a lancé sa compagnie de maillots féminins lorsqu’elle était à l’université pour gagner sa vie.

En peu de temps, la demande s’est accentuée à un point tel que la jeune femme a décidé de s’investir à 100% dans ce projet.

L’entreprise produit actuellement plus de 7000 maillots par semaine et les vend à travers le monde grâce à sa plateforme en ligne.

Une publication partagée par Elisabeth Rioux 👙 (@elisabeth.rioux) le 9 Oct. 2017 à 1 :06 PDT

Element AI

Créée par Jean-François Gagné et Yoshua Bengio, Element AI agi à titre de fournisseur de solutions d’intelligence artificielle aux entreprises.

En 2016, la compagnie montréalaise a été la première a bénéficié d’un investissement de Microsoft Ventures, un fonds destiné à encouragé les entrepreneurs dans le domaine de l’innovation.

Aujourd’hui, Element AI compte plus de 300 employés et a également des bureaux en Corée du Sud, à Toronto, à Londres et à Singapour.

Les Basics

Une publication partagée par Frédérique Lessard (@frederique_lessard) le 7 Mars 2018 à 7 :16 PST

Frédérique Lessard a visé l’Indonésie pour établir son rêve entrepreneurial. La jeune Québécoise a ouvert sa boutique de vêtements sur l’île de Bali il y a quelques années.

Afin d’encourager l’économie locale, l’entrepreneuse a engagé exclusivement des Balinais pour la confection de ses produits.

Bien que sa compagnie soit basée à Canggu à Bali, on retrouve tout de même des morceaux Les Basics dans quelques magasins en Australie et à Montréal.

Cette année, la Montréalaise a lancé sa boutique en ligne. Sa collection FRED pour femmes ainsi que des pièces pour hommes y sont proposées.

Fh-Studio

Une publication partagée par Fh Studio (@fhstudio) le 14 Mai 2018 à 8 :44 PDT

Fayçal Hajji était loin de se douter qu’il serait un jour à la tête d’une entreprise au service des plus grandes stars du divertissement.

Après un bac en urbanisme, le marocain d’origine décide de se lancer dans la photographie. En 2008, il fonde son propre studio, Fh-Studio.

L’entreprise se développe rapidement et mise sur la production vidéo pour acquérir une nouvelle clientèle.

Aujourd’hui, avec une équipe de six photographes et huit réalisateurs, Fh-Studio fait sa marque auprès de grandes compagnies comme Febreze, Nivea et Honda.

Le studio s’est d’ailleurs fait engager au dernier Festival du film de Cannes afin de photographier des personnalités connues telles que John Travolta et Spike Lee.

Une publication partagée par Fh Studio (@fhstudio) le 9 Mars 2018 à 8 :17 PST

Frank And Oak

Une publication partagée par Frank And Oak (@frankandoak) le 1 Juin 2018 à 8 :47 PDT

La célèbre boutique de vêtements pour hommes nichée au cœur du Mile-End voit le jour en 2012. Ethan Song et ses associés veulent inciter les hommes à s’intéresser à la mode en proposant des morceaux simples et abordables.

Au fil des ans, la marque gagne en notoriété et les bureaux s’agrandissent pour accueillir une clientèle de plus en plus diversifiée.

L’emblème de la mode masculine montréalaise compte maintenant deux millions et demie de membres à travers le monde et vient de lancer une branche de mode féminine.

SSENSE

Une publication partagée par SSENSE (@ssense) le 8 Mai 2018 à 5 :00 PDT

Créée en 2003, SSENSE est une entité à part entière dans le milieu de la mode et du lifestyle à Montréal.

Elle est une plateforme Web de vente de vêtements haut de gamme et streetwear doublée d’une section éditoriale réservée à la culture «urbaine».

L’entreprise montréalaise a récemment lancé un nouveau complexe de cinq étages dans le Vieux-Montréal qui accueille une boutique, un espace culturel, une librairie et un café.

SSENSE offre plus de 20 000 produits en ligne à ses clients, que l’on retrouve dans plus d’une centaine de pays.

JJJJound

Une publication partagée par Justin Saunders (@jjjjound) le 1 Mai 2018 à 6 :01 PDT

En 2006, Justin Saunders décide de créer un mood board pour y insérer ses inspirations du moment.

Les goûts minimalistes de Saunders se sont vite fait remarqués par les amateurs de design.

L’entrepreneur acquiert peu après un studio et confectionne des produits simples pour la vie de tous les jours comme des vélos ou des casquettes avec son style bien à lui.

JJJJound a collaboré avec plusieurs grands noms, dont Vans et un certain Kanye West.