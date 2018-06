Des parents français poursuivis après la mort de leur fillette nourrie au lait végétale

Lyon | Des parents français ont été inculpés après la mort de leur fillette de 16 mois en raison notamment de dénutrition, après avoir été nourrie de laits végétaux, dont un à base de châtaigne, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Le couple, qui habite en périphérie de Valence (sud-est), a été inculpé pour « mauvais traitements ayant pu entraîner la mort », a-t-on précisé de même source.

Mais un comité de soutien d’environ 150 personnes affirme que l’enfant serait en fait décédé d’un surdosage d’anesthésiant à l’hôpital, selon la radio France Bleu, et non parce qu’ils la nourrissaient de laits végétaux, dont un à base de châtaigne, spécialité locale.

Une « procédure a été ouverte après le décès d’une de leurs petites dans la région lyonnaise (sud-est, ndlr), hospitalisée pour des problèmes de mal-nutrition et qui est décédée notamment pour ça, mais peut-être également pour des raisons médicales », précise une source judiciaire.

Les frères et soeurs plus âgés de la fillette - cinq selon la presse locale - « ont été examinés et il a été constaté aussi qu’ils étaient plutôt amaigris », ajoute cette source. « Ils ont fait l’objet de placement », a-t-elle ajouté.