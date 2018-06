Une enquête de la Sûreté du Québec, c’est toujours discret. Comme dans District 31. Les informations demeurent donc aussi confidentielles qu’il est possible d’y arriver.

Tout ce qui est confirmé, c’est que la Sûreté du Québec a mené une enquête sur les activités des promoteurs qui auraient pu être impliqués dans le gala opposant Jean Pascal à Steve Bossé, qui devait avoir lieu à la Place Bell, à Laval, le 29 juin.

Un rapport préliminaire de la police a été déposé à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, et les hauts dirigeants de l’organisme ont été prévenus qu’on prévoyait déposer un complément d’enquête sous peu.

« Son » Show

Officiellement, le promoteur a toujours été Yvon Michel, mais la police voulait vérifier si Daniel Fontaine, gérant de Steve Bossé, jouait un rôle de promoteur associé dans l’aventure. Les trois noms d’entreprises étaient accolés sur les affiches.

Certains combattants ont déclaré à des journalistes que c’était Fontaine qui les avait approchés. Et il a déclaré à plusieurs personnes du milieu de la boxe que le show du 29 juin était « son » show. Or, M. Fontaine a connu de sérieux démêlés avec la justice, il y a deux ans, dans des histoires de trafic de stéroïdes et de stupéfiants.

Dans l’attente

Par ailleurs, Steve Bossé a déposé hier une demande de licence de combattant auprès de la Régie. Mais il est probable que la Régie va attendre le complément du rapport d’enquête avant de prendre une décision.

La décision de retarder la présentation du gala du 29 juin a été prise lundi soir, selon un communiqué de GYM. Mardi, on tenait une conférence de presse pour présenter les athlètes de la sous-carte comme si de rien n’était.

On devrait reprendre le tout le 20 juillet avec la collaboration du Beachclub d’Olivier Primeau. Mettons que le silicone est moins dangereux que les stéroïdes.