Formation des grutiers: la FTQ demande la mise en place d’un comité indépendant

La FTQ, qui chapeaute un des syndicats de grutiers en grève depuis le début de la semaine, demande la mise en place d’un comité indépendant pour étudier le récent règlement lié à la formation qui est au centre du conflit de travail actuel.

«Ce comité indépendant devra analyser tout le dossier de la sécurité des travailleurs et travailleuses et du public, et rencontrer les différents intervenants qui œuvrent dans ce secteur de l'industrie de la construction», explique la centrale syndicale dans un communiqué, émis en après-midi vendredi.

«Il faut savoir que le nouveau règlement sur la formation des grutiers et grutières réduit considérablement les heures de formation, peut-on lire dans le communiqué. Avant ce nouveau règlement, il fallait accumuler 870 heures de formation pour obtenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) pour exercer le métier de grutier, alors que le nouveau règlement n'en exige que 150 en entreprise et 80 seulement pour opérer un camion-flèche, d'où la crainte des travailleurs et travailleuses pour leur santé et sécurité.»

La FTQ a souligné que le programme de 870 heures de formation avait été mis en place à la suite d'une recommandation d’un coroner et avait «fait passer le nombre de décès moyen de 4,5 à 1,5 par année».

La FTQ est par ailleurs revenue, vendredi, sur son invitation aux grévistes de mettre fin à leur mouvement.

«La FTQ, qui soutient les revendications des grutiers et grutières, demande à ces derniers et au syndicat de respecter l'ordonnance émise hier (jeudi) et de fournir leur prestation normale de travail.»