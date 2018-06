Honorés pour leur contribution

Reconnus pour leur contribution au rayonnement du Québec, Xavier Dolan, Chrystine Brouillet, Daniel Gélinas et André Gagnon ont été nommés membres de l’Ordre national du Québec.

Ils font partie des 34 personnalités qui ont été honorées, vendredi, à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement.

À 29 ans, Xavier Dolan est certainement, comme l’a fait remarquer le premier ministre Philippe Couillard, une des plus jeunes personnalités à avoir reçu l’insigne de chevalier.

« On me dit de vous dire que vous êtes jeune ici, précisant que le réalisateur avait quatre ans, lorsqu’il a fait ses débuts dans des publicités. Vous êtes une fierté pour le Québec », a dit le premier ministre, énumérant les nombreux faits d’armes du cinéaste.

On aurait aimé connaître les réactions de Xavier Dolan, mais le réalisateur, qui n’a pas donné d’entrevue, a quitté tout de suite après la cérémonie de remise.

Photo Jean-François Desgagnés Daniel Gélinas

Honoré à titre de chevalier, l’ex-directeur du Festival d’été de Québec Daniel Gélinas constatait, en écoutant les biographies des autres membres promus, que tous ces gens ont toujours, comme il le fait, donné leur 110 % et le petit plus additionnel pour assurer la réussite des choses.

Daniel Gélinas a aussi eu une bonne pensée pour ses parents qui assistaient à la cérémonie.

« Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie et c’était un peu mal parti mon affaire, mais lorsque je me suis entrepris dans quelque chose et que j’ai décidé de travailler, j’ai toujours voulu gagner. Je suis content qu’ils puissent assister à ce moment », a-t-il laissé tomber.

De la beauté

L’auteure Chrystine Brouillet, décorée chevalière, est heureuse de voir la création mise à l’avant dans une époque où la vie est parfois difficile avec des catastrophes partout dans le monde.

« C’est important que l’art ait sa place de plus en plus. Tous les créateurs apportent de la beauté dans un monde qui en a bien besoin », a-t-elle fait remarquer.

Le pianiste André Gagnon, absent pour des raisons de santé, a été décoré de l’insigne d’officier de l’Ordre du Québec, pour son rayonnement à l’international.