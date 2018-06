Humour américain : Retour vers le futur - 1ère partie

Et oui, c'est officiel : Roseanne aura sa suite. La diffusion l'automne prochain de The Conners a été annoncée jeudi et a fait le tour des sites d'informations de l'industrie du divertissement comme une traînée de poudre.

Je l'avoue : je suis heureuse de m'être trompée.

Je croyais que les coûts de l'opération de relance de la sitcom auraient rebuté les grands décideurs, mais ceux-ci semblent avoir été conquis par la vague d'amour du public - et donc du potentiel d'attirer des annonceurs, lire ici des $$$ - pour la famille col bleu de la ville fictive de Landford.

Maintenant, est-ce que le public sera séduit par le produit final sans la figure de proue incarnée par Roseanne Barr ? Seul le temps nous le dira. De mon côté, j'ai apprécié le jeu de Laurie Metcalf, Lecy Goranson, John Goodman et Sara Gilbert dans le passé, alors je serai au rendez-vous.

Et je l'ai déjà dit, l'équipe d'auteurs a fait un excellent boulot. Il ne fallait pas échapper un tel talent rassemblé pour un même projet. Oui, j'aurais préféré qu'on recycle ce talent pour le développement d'un autre univers tout en continuant à combiner humour et enjeux sociaux. Au moins, avec The Conners, je devrais logiquement obtenir satisfaction sur ce dernier aspect.

On s'en reparle à l'automne.

Nostalgiques Américains

L'une des premières choses que j'enseigne à mes étudiants à propos de la télévision américaine, c'est qu'elle adore baigner dans la nostalgie de temps en temps.

On aime y faire revivre de vieux concepts. On adore retrouver des personnages pour lesquels on a développé une réelle loyauté. On se complaît dans des factures visuelles familières dans lesquelles on se glisse comme dans de vieilles pantoufles. C'est rassurant et réconfortant quand on s'assoit devant l'écran.

On aime aussi se replonger dans les émotions vécues à des moments clés de notre vie.

Présentement, c'est la génération X qui a le haut du pavé. Non seulement la résurrection de Roseanne en est la preuve, mais on l'a aussi constaté avec le retour de Will & Grace, Fuller House (suite de Full House) et One Day at the Time - les deux derniers sont disponibles sur Netflix.

Et une autre figure marquante pour la génération X s'apprête à sortir des boules à mites. Daria Morgendorffer, l'héroine de la série animée Daria, diffusée il y a vingt ans sur MTV, sera de retour avec Daria and Jodie. Daria avait été le premier dessin animé à offrir une certaine compétition aux Simpsons, jusque-là rois et maîtres de l'animation.

Si c'est bien fait, je lui promets du succès des deux côtés de la frontière, comme avant. En fait, le cynisme de Daria va très certainement raisonner avec une grande part du public, alors que nous vivons des enjeux sociaux des plus scandaleux aux plus pathétiques.

Plus j'y pense, plus j'ai hâte à l'automne.

L'envers de la médaille

Quand on regarde l'histoire de l'humour aux États-Unis, on ne peut que constater que les années 1990 ont été marquées d'une période de succès télévisuels sans précédents et non égalés depuis. À Hollywood et New York, on cherche encore la formule qui saura atteindre les foyers autant que Friends, Frasier et Will & Grace. Avant le "reboot" de Roseanne, aucun challengeur n'avait été de taille, pas même Big Bang Theory, même si c'est celui qui s'en est approché le plus.

Par contre, il ne faut pas oublier qu'à la même époque, alors que la télévision multipliait les sitcoms et les "comedy specials" de façon miraculeuse, c'était l'hécatombe des comedy clubs. Certains observateurs craignaient même la mort de l'industrie du stand-up.

Pourquoi ? Et si l'histoire devait se répéter ? Et chez nous, alors que l'industrie a ralenti dix ans après, serions-nous immunisés ?

J'y réfléchirai avec vous dans mon prochain billet.