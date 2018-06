Ils sont bien ces petits jeunes

En 2015, la formation originaire de Brooklyn Snarky Puppy

avait fait salle comble au Métropolis. Pour notre plus grand bonheur, ils seront de retour en ouverture du Festival international de jazz le 28 juin, et une journée avant, le 27 juin au palais Montcalm de Québec. Si vous aimez les grandes formations un peu déjantées qui mélangent le swing pur et dur, le funk, le country parfois et le rock, cette soirée devrait normalement trouver preneur.

Il est question de jazz et bien d’autres choses

Si certains puristes pensent que cette formation étire un peu « la sauce » , nous les voyons comme les continuateurs de l’Art Ensemble of Chicago, du Sun Ra Orchestra sans les excentricités et un peu, du regretté trompettiste Don Ellis. Mené de main de maître par le bassiste Michael League, ce joyeux alliage a remporté en 2016 le Grammy du meilleur album instrumental contemporain pour Culcha Vulcha. Comme il est bien difficile de réinventer la roue, les plus anciens reconnaitront aussi les influences de Weather Report et du Miles Davis des 80.

Avec ce ciblage qui coopte l’ancien et le moderne, il n’est pas étonnant de voir une foule aussi jeune