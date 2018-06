Immigration: Trump accuse les démocrates de colporter des «histoires bidons»

Washington | Le président des États-Unis Donald Trump a accusé vendredi ses adversaires démocrates de colporter des «histoires bidons de tristesse et de chagrin» sur les enfants séparés de leurs parents migrants à la frontière mexicaine.

«Notre frontière sud doit rester forte», a-t-il lancé sur Twitter.

«Nous ne pouvons nous permettre que notre pays soit envahi par des immigrants illégaux pendant que les démocrates racontent leurs histoires bidons de tristesse et de chagrin en espérant que cela les aidera pour les élections», a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison-Blanche multiplie les signaux contradictoires sur ce dossier sur lequel règne désormais la plus grande confusion.

«Nous n’aimons pas voir des familles séparées», affirmait-il il y a deux jours en signant le décret mettant fin aux séparations systématiques, une politique qu’il avait lui-même initiée début mai pour décourager les arrivées de migrants.

Plus de 2.300 enfants et jeunes migrants, fuyant pour la plupart la violence qui ronge l’Amérique centrale, ont été séparés de leurs familles après leur arrestation à la frontière et placés dans des centres.