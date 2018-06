La candidate de QS Ruba Ghazal est investie dans la circonscription d’Amir Khadir

MONTRÉAL – La candidate de Québec solidaire Ruba Ghazal, qui succède à Amir Khadir dans la circonscription de Mercier, à Montréal, a été officiellement investie, jeudi soir.

Mme Ghazal, 40 ans, a fait carrière dans le monde de l'entreprise manufacturière, où elle a occupé des postes de cadre en gestion environnementale et en santé et sécurité, notamment chez Bombardier et Church & Dwight.

Elle est actuellement Directrice santé, sécurité et environnement chez O-I, un fabricant de contenants en verre dont l'une des usines est située dans Pointe-Saint-Charles.

«Il y a 10 ans, les gens de Mercier ont accordé pour la première fois leur confiance à Québec solidaire. Ils et elles ont ouvert la voie du mouvement que nous sommes aujourd’hui, un mouvement capable de reprendre le Québec après des décennies du bonnet blanc, blanc bonnet de la vieille classe politique», a déclaré Mme Ghaza, par communiqué.

Mme Ghazal, spécialiste dans le domaine de l’environnement, croit d’ailleurs qu’«il est grand temps de donner du mordant à nos politiques environnementales pour atteindre nos cibles».

La candidate dans Mercier n’est pas du tout étrangère au parti de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois. Elle a pris part aux négociations menant à la fondation du parti au milieu des années 2000. Elle a également été candidate dans la circonscription montréalaise de Laurier-Dorion en 2007, puis en 2008, en vain.

Aux dernières élections générales de 2014, Amir Khadir avait été élu avec 46 % des voix dans Mercier.