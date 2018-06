La fillette en une du Time pas séparée de sa famille, assure le Honduras

Tegucigalpa | Le gouvernement du Honduras a assuré vendredi que Yanela Varela, la fillette en une du Time en larmes face à Donald Trump, n’avait pas été séparée de sa famille, comme la photo le laissait entendre.

« La fillette, qui va avoir deux ans, n’a pas été séparée » de ses parents, a déclaré à l’AFP la responsable de la Direction de protection des migrants au ministère des Affaires étrangères du Honduras, Lisa Medrano.

La Une du Time, révélée jeudi, montre Donald Trump dominant une fillette en larmes, dont la photo a largement contribué à alerter l’opinion, avec le simple titre: « Bienvenue en Amérique ».

Le magazine a édité la photo de la petite fille pour la montrer seule, sur un fond rouge, et l’image a été largement reprise sur les réseaux sociaux par les opposants à Trump pour dénoncer sa politique, depuis abandonnée, de séparer les familles d’immigrants clandestins.

Le père de la fillette, Denis Varela, a également confirmé au Washington Post que sa femme Sandra Sanchez, 32 ans, n’avait pas été séparée de Yanela et que les deux sont actuellement retenues dans un centre pour migrants dans la ville de McAllen, au Texas.

Entre le 5 mai et le 9 juin, plus de 2.300 mineurs ont été séparés de leurs parents, en vertu de la politique de « tolérance zéro » du président américain, provoquant un vif émoi et poussant Donald Trump à signer mercredi, dans un revirement fracassement, un décret mettant fin à ces séparations.