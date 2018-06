L’ancien Hôpital Royal Victoria pourra être réaménagé et rénové

Québec a ajouté une pierre au projet d’aménagement et de rénovation de l’ancien Hôpital Royal Victoria, à Montréal, en accordant une aide financière de 37 millions $ à l’Université McGill afin qu’elle puisse réaliser des études d’opportunité.

Le gouvernement a décidé que c’est la Société québécoise des infrastructures (SQI) qui aura la responsabilité de la requalification de l’ensemble du projet immobilier, a-t-on précisé vendredi, par communiqué, en ajoutant qu’une enveloppe de 5 millions $ a été accordée à la SQI pour qu’elle élabore sa vision de redéveloppement des terrains de Royal Victoria, qui se trouvent à flanc de montagne, sur le site patrimonial du mont Royal.

La SQI, qui pourra procéder au transfert des propriétés – puisque Québec veut céder le site, devra soumettre un plan directeur après s’est concertée avec l’Université McGill et la Ville de Montréal.

L’investissement qui sera requis figure dans le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Sur son site, l’Université McGill indique que le site de l’ancien Hôpital Royal-Victoria «offre une occasion unique de combler le manque d'espace d'enseignement et de recherche de l'Université», notamment au chapitre des sciences du développement durable et des politiques publiques. Selon l’institution, le projet a le potentiel de «créer un "laboratoire vivant" à la fine pointe de la technologie pour de nouvelles façons de travailler, de collaborer et de s'attaquer à des problèmes complexes».

«Les rénovations et aménagements qui seront effectués permettront d'offrir un milieu de travail fonctionnel, favorisant l'interdisciplinarité. Le gouvernement du Québec croit en l'importance d'avoir des établissements universitaires dont l'environnement est stimulant et adapté à la nouvelle génération de chercheurs et d'entrepreneurs qui y évoluent», a dit Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine.

Soulignons que l'Hôpital Royal-Victoria a été ouvert en 1893. Il a fermé ses portes le 26 avril 2015, quand tous les services ont été transférés au nouveau Centre universitaire de santé McGill, sur le site Glen.