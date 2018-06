Le défilé se réinvente

Un vent de changement soufflera sur le traditionnel défilé de la fête nationale à Montréal puisque ce n’est pas un, mais bien deux parcours qui mèneront le public jusqu’à la place des Festivals, dimanche soir, à compter de 21 h 15.

« Lorsque je suis arrivé dans l’aventure, il y avait déjà plusieurs éléments d’établis, comme le fait qu’il y aurait deux défilés, un lieu de rassemblement et un happening final », a expliqué le metteur en scène des défilés, Louis Tremblay, en entrevue.

« Le fait que ça se passe en soirée, aussi, c’est un élément vraiment intéressant pour nous, parce que ça nous permet de jouer avec les éclairages, a-t-il ajouté. Ça nous permet d’aller plus loin. »

Les éléments

Au cours de ces défilés inspirés des quatre éléments, soit l’eau, le feu, la terre et l’air, le public pourra se mettre sous la dent une dizaine de grands tableaux présentés par 230 performeurs professionnels.

« Ce que nous avons fait, c’est que nous nous sommes questionnés sur le rapport que nous avons avec ces éléments-là, en tant que Québécois. C’est à partir de ça que nous avons créé nos différents tableaux », a-t-il expliqué.

Acrobates, danseurs, échassiers et cracheurs de feu participeront à ces défilés auxquels plusieurs artistes et ensembles reconnus ont collaboré, dont le Cirque Alfonse, Patrick Léonard (Les 7 doigts de la main) et la drumline des Carabins de l’Université de Montréal.

« Nous sommes partis de situations dans lesquelles tout le monde se retrouve, comme le déneigement, mais c’est toujours très performatif. Il y aura de l’acrobatie, de la danse, du jeu ou de la musique. Nous ne sommes jamais collés sur la réalité. Tout est très poétique. »

La rencontre

Baptisés Le nordet et Le suroît, ces défilés inspirés par le vent se dérouleront sur le boulevard De Maisonneuve, en direction opposée. Alors que l’un partira de la rue Peel, l’autre débutera à l’angle de la rue Saint-Denis.

Les deux processions, qui dureront environ 35 minutes, se retrouveront sur la place des Festivals, à l’angle de la rue Jeanne-Mance, pour le grand tableau final. C’est d’ailleurs ce numéro qui a inspiré le titre donné à l’événement : La rencontre des vents.

« Ce projet, je voulais vraiment le faire comme on fait un spectacle, a indiqué Louis Tremblay. Je voulais faire quelque chose d’actuel. »

►Tous les détails concernant les défilés de la fête nationale à Montréal se trouvent à l’adresse www.fetenationale-montreal.qc.ca/defile.