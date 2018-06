Les aînés profitent du bus gratuit à Laval

Les aînés de Laval sont de plus en plus nombreux à utiliser le transport collectif depuis l’instauration de la gratuité pour eux en 2014.

Depuis quatre ans, un tiers des aînés lavallois ont emprunté gratuitement les transports collectifs, selon les chiffres colligés par la Société de transport de Laval (STL). Au total, ils ont réalisé 3,6 millions de déplacements.

Les chiffres de la STL montrent également que l’utilisation de ce service a grimpé de 33 % entre 2014 et 2018. Dans la dernière année seulement, ils ont pris un million de fois les transports en commun.

« Pour nous, c’est clair que c’est un programme qui est bien reçu par la population », commente le conseiller municipal David De Cotis, qui est aussi président du Conseil d’administration de la STL.

« Il est important pour nous de bien servir nos aînés, ajoute-t-il. Grâce à la gratuité, plusieurs ont recommencé à se déplacer, ce qui améliore leur qualité de vie et leur participation à la vie sociale. »

La gratuité des transports pour les aînés avait été instaurée en 2014 par l’administration fraîchement élue de Marc Demers pour répondre à une promesse électorale.

Photo Pierre-Paul Poulin David De Cotis

Conseiller municipal

La mesure qui coûtait alors 600 000 $ par an à la Ville coûte désormais 1 M$ par an, en raison de son succès et de la hausse du coût des billets de transport.

Seule ville

Pour le moment, Laval reste la seule ville qui offre ce type d’avantage aux aînés, ce qui fait qu’ils ne peuvent pas en bénéficier dans le métro.

Cependant, des discussions se tiennent à la Communauté métropolitaine de Montréal pour doter les autres villes de la région de ce genre de tarification sociale.

Déjà, Longueuil offre la gratuité des transports aux aînés en dehors des heures de pointe.

« Nous sommes fiers d’être la seule ville au Canada à offrir ce service sans restriction, mais nous encourageons les autres à s’y mettre », affirme M. De Cotis.