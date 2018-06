Les Québécois ont fait le plein à la Société des alcools

Craignant un mouvement de grève dans les magasins de la Société des alcools du Québec (SAQ), les Québécois ont fait le plein de vins et de spiritueux au cours des derniers jours.

Vendredi, c’était la ruée dans les magasins de la SAQ un peu partout au Québec. Lors du passage du Journal au magasin SAQ Dépôt de Québec, les clients étaient nombreux.

Les 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ pourraient déclencher une grève de six jours dès samedi.

Plusieurs clients de la SAQ rencontrés vendredi ont d’ailleurs reconnu avoir devancé leurs emplettes d’alcool en prévision d’un conflit de travail.

« On a décidé de faire des provisions. On a entendu dire que des magasins pourraient être fermés (samedi). On a pris de l’avance », a indiqué Richard Gagnon de Québec.

Même son de cloche pour France King de Québec. « On a été obligé de venir samedi. On a devancé nos achats, car on ne sait pas s’il va y avoir une grève (samedi). Je peux vous dire qu’il y a beaucoup de monde à l’intérieur », a-t-e lle signalé.

Il faut dire que le 23 juin demeure l’une des journées les plus achalandées de l’année à la SAQ alors que les clients abondent dans ses magasins en vue des festivités de la fête nationale.

La société d’état a un plan

À la SAQ, on soutient que l’achalandage dans ses succursales observé au cours des derniers jours a été à la hauteur des attentes. « Nos ventes sont tout à fait alignées avec nos objectifs », a fait savoir le porte-parole de la société d’État, Mathieu Gaudreault.

La SAQ dit avoir mis en place un plan qui fera appel à tout son personnel-cadre en cas de grève de ses employés de magasins.

Ce plan permettrait l’ouverture d’au moins une cinquantaine de magasins de la société d’État. Actuellement, la SAQ compte 404 succursales au Québec.