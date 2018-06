Les syndiqués d’Unifor déclenchent la grève chez CAE

Les membres d’Unifor ont déclenché vendredi après-midi la grève chez le fabricant de simulateurs de vols CAE.

Réunis en assemblée, les syndiqués de la section locale 522 d’Unifor ont rejeté les dernières offrent patronales à hauteur de 93 %, ce qui fait en sorte que la grève a été déclenchée sur le champ, les membres ayant donné un tel mandat à 98 %, le 16 juin dernier.

«Cette sortie témoigne de la frustration que les membres ont accumulée au cours des dernières années et d'un climat de relations de travail difficile», a dit le représentant national au dossier, Daniel St-Pierre, par communiqué.

Points litigieux

Les deux parties n’ont pas été capables de s’entendre sur un nouveau contrat de travail, les points litigieux demeurant ceux des salaires, du régime de retraite et des échelles salariales, selon Unifor, qui a mentionné qu’«au cours de la durée de la convention collective précédente, l'employeur a unilatéralement modifié la formule de calcul qui était pourtant appliquée depuis des années et des années pour déterminer les augmentations salariales. Cette façon de faire a laissé un goût amer aux travailleuses et travailleurs qui s'attendent aujourd'hui à obtenir leur juste part du gâteau».

La convention collective des 475 syndiqués est échue depuis le 19 juin.