Paul McCartney fait le tour de Liverpool pour Carpool Karaoke

Paul McCartney a répondu à l'appel de l’animateur James Corden, qui s'est rendu dans son pays natal, le Royaume-Uni, pour enregistrer une édition spéciale de «The Late Late Show with James Corden» ce mois-ci.

Pour amadouer la star, l'animateur du talk-show l'a appelé et a repris les paroles de la chanson des Beatles «I Need Somebody au téléphone» : « J'ai besoin de quelqu'un, pas n'importe qui, s'il te plaît aide-moi s'il te plaît ».

Une fois rejoint par la star de 76 ans, ils se sont lancés dans une interprétation de «Drive My Car». Le chanteur a ensuite conduit James sur la route qu'il a immortalisée dans la chanson «Penny Lane», dont ils ont dédicacé la fameuse pancarte.

Ils se sont ensuite dirigés vers la maison d'enfance du rocker à Allerton, dans le sud de Liverpool. Là-bas, Paul McCartney a expliqué comment lui et John Lennon avaient répété leurs premières chansons des Beatles dans son salon. «Ici, c'est ici que John et moi venions répéter ou écrire, a-t-il déclaré. C'était principalement notre chambre, mon père était là (il montre la pièce d'à côté) à regarder la télé, nous étions là, et nous venions d'écrire She Loves You, qui a été un grand succès des Beatles.»

La légende de la musique a ensuite montré comment lui et John Lennon avaient joué la chanson pour son père, qui l'avait jugée trop américaine. Il a ainsi suggéré à son fils de changer les paroles pour qu'elles disent : «She Loves You, Yes, Yes, Yes», ce qu'il a refusé.

Le rockeur a ensuite raconté à James Corden que sa mère donnait aux premiers fans des Beatles des tasses de thé. Dans une interview radio après sa visite, Paul McCartney a précisé qu'il n'avait pas mis les pieds dans sa maison depuis trois décennies, et qu'il l'avait uniquement fait, car le présentateur avait insisté.

Il a ensuite emmené le comédien au célèbre pub Philharmonic Dining Rooms de Liverpool, où James Corden a servi des pintes aux clients du coin, tandis que Paul McCartney a chanté plusieurs de ses tubes comme «Love Me Do» et «Hey Jude».