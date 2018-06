Projection spéciale du film «À nous deux» de Claude Lelouch par Éléphant

MONTRÉAL - Dans le cadre de son cycle sur les coproductions amorcé en début d’année, Éléphant sur grand écran proposera, le jeudi 28 juin, à 19h, le film franco-canadien «À nous deux», de Claude Lelouch, mettant en vedette Catherine Deneuve et Jacques Dutronc.

La projection aura lieu à la Cinémathèque québécoise.

Mélange de drame sentimental et de récit policier, «À nous deux» a été tourné en France et aux États-Unis, et est sorti en 1979.

L’histoire est celle de Françoise (Catherine Deneuve), une pharmacienne alcoolique, qui s’adonne à des extorsions de fonds sur des maris infidèles. Pourchassée par la police, elle croisera la route de Simon (Jacques Dutronc), un petit truand évadé de prison, qui a réussi à se libérer en se cachant dans un piano. Partant en cavale en duo, Françoise et Simon tomberont peu à peu amoureux l’un de l’autre.

Daniel Auteuil, Bernard Le Coq, Jacques Villeret et Gérard Darmon, de même que les Québécois Jacques Godin et Émile Genest, ont tous tenu des rôles dans «À nous deux».

L’opus est une coproduction de Denis Héroux, Joseph F.Beaubien et Claude Lelouch.

Éléphant : mémoire du cinéma québécois a restauré plus de 225 œuvres, offertes 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron, sur plusieurs autres plateformes et dans maints pays du monde. Le volet Éléphant sur grand écran permet en outre d’apprécier les titres sélectionnés dans les salles de la Cinémathèque québécoise et du Musée national des beaux-arts du Québec.

Plus de détails sur le projet, et sur la présentation de «À nous deux», sont disponibles sur le site web officiel d’Éléphant (www.elephantcinema.quebec).