Roberto Osuna suspendu pour 75 parties

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred a annoncé, vendredi, que le releveur des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna a été suspendu pour 75 matchs.

Osuna a reçu cette sanction pour avoir violé la politique du baseball majeur contre la violence domestique, les abus sexuels et les abus contre les enfants. L’athlète de 23 ans a été arrêté et accusé d’avoir agressé une femme le 8 mai. Il était en «congé administratif» depuis.

Le Mexicain a accepté de ne pas porter sa cause en appel et l’organisation des Blue Jays a affirmé dans un communiqué qu’elle supportait la décision de Manfred et ne commentera pas davantage la situation.

La suspension est rétroactive au 8 mai et s’étendra jusqu’au 4 août.

Cette saison, le releveur avait enregistré neuf sauvetages et affichait une moyenne de points mérités de 2,93.