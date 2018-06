Toutes les vedettes portent cet ensemble parfait pour le bureau l'été

Si vous travaillez en milieu plus «corpo» et cherchez des vêtements qui peuvent à la fois passer de l’air conditionné de votre cubicule à la chaleur étouffante de l’été, on a la solution pour vous.

Le complet-short est la tendance mode parfaite pour celles qui veulent paraître plus habillées sans avoir à suffoquer lors des journées de canicule. Les sœurs Hadid comme Kaïa Gerber sont toutes des adeptes de cette tendance à la fois confo, chic et surtout vraiment pratique.

Le complet-short peut être porté de façon casual avec un simple t-shirt de coton, ou de façon plus habillée avec un chemisier. Sa version colorée ou à imprimé est aussi très populaire auprès des instagrammeuses.

On peut agencer son ensemble avec des souliers à talons ou des «runnings», selon notre humeur.

Envie d'essayer cette tendance pratique et confo?

Voici 6 complets-shorts à se procurer illico!

SIMONS

Veston (70$) et shorts (35$) à imprimé tropical, chez Simons

Forever 21

Veston (31$) et shorts (20$) à pois, chez Forever 21

ASOS

Veston (87$) et shorts (58$), chez ASOS

Forever 21

Veston (28$) et shorts (20$) chez Forever 21

ASOS

Veston (87$) et shorts (58$), chez ASOS

