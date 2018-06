Un marché éphémère provençal s’installe dans un jardin du centre-ville

En collaboration avec

Sortez votre panier en osier : un marché public éphémère émergera bientôt au centre-ville de Montréal et on a déjà l’eau à la bouche.

Le 29 et 30 juin prochain, la célèbre marque de vodka de luxe Grey Goose s’installera dans le jardin du très chic Musée d’art contemporain pour deux jours de festivités gourmandes. Dans des installations inspirées des plus beaux marchés de Provence, on retrouvera des étals de fruits, de légumes, de charcuteries et de fromages fins de producteurs montréalais raffinés.

Un marché estival aux accents élégants

En naviguant au travers du jardin du musée, on pourra s’approvisionner de baguettes fraîches, de charcuteries fines, de savoureux fromages, de pâtisseries françaises décadentes, de confitures parfumées et de glaces gourmandes. Le soleil de Nice rencontrera les artisans de la gastronomie et de l’art de vivre montréalais puisque le Bilboquet, L’Atelier Floral, La Vieille Europe, Duc de Lorraine, L'étagère gourmande, Alvéole, T. Lees Soap Co., PA Nature, et plusieurs autres producteurs seront de la partie.

Un bar à cocktails sera également sur place pour désaltérer les promeneurs. On y retrouvera des créations originales comme le Grand Fizz Grey Goose Citron, composé de vodka, St-Germain, soda et jus de citron frais.

Une expérience gastronomique aux airs de bord de mer

Si vous préférez vivre des expériences gastronomiques entre les murs d’un établissement de renom, réservez tout de suite vos places pour le souper du marché, qui aura lieu le samedi 30 juin au restaurant Pastel. Situé dans le Vieux-Montréal, ce nouvel espace gourmand fait déjà parler de lui – et avec raison. Son décor rustique et son équipe culinaire créative attirent les amateurs de bonne chère de partout en plus de s’attirer les éloges des critiques.

Pour célébrer l’amour de la bouffe (et de la vodka!), Pastel a invité le chef français Christophe Dufau et l’ambassadrice Grey Goose Stephanie Lamb à créer une expérience gastronomique exclusive mettant en vedette des plats aux arômes azuréens et d’élégants cocktails signatures assortis.

De la Côte d’Azur au fleuve Saint-Laurent

Christophe Dufau est né en Provence et c’est là où s’est développé son amour de la cuisine. Après avoir travaillé en Angleterre et en France pour des chefs et établissements réputés, il pose ses valises sur la Côte d’Azur et ouvre son propre restaurant, Les Bacchanales. Le lieu a depuis obtenu une étoile Michelin.

Ce sont les produits frais de la Provence qui inspirent Dufau, et pour la soirée Grey Goose, on pourra s’attendre à un menu aux accents ensoleillés.

Les billets pour assister à cette somptueuse expérience d’inspiration saisonnière tout inclus et comprenant les boissons assorties seront mis en vente au Pastel, au prix fixe de 150,00 $. Appelez pour réserver au (514) 395-9015.