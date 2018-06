Une couturière qui a tout appris sur YouTube

SHAWINIGAN | Une femme de 29 ans qui a appris à coudre des vêtements il y a trois ans en regardant des vidéos sur YouTube gère maintenant une PME qui envoie plus d’une centaine de colis par semaine un peu partout au Canada.

Josée Villemure était enceinte quand elle a reçu sa première machine à coudre de sa petite sœur Annye, à Noël 2014. Elle s’amusait déjà à bricoler des coussins chez elle, mais travaillait à la colle chaude. Ce cadeau a changé sa vie, elle s’est mise à penser à la couture jour et nuit.

« J’ai vraiment appris avec YouTube tout ce que je fais. La mère d’une amie m’a montré à enfiler la machine, après ça je suis partie par moi-même. J’ai passé des soirées à regarder YouTube, et à tester après », dit-elle.

Josée Villemure a ensuite lancé son entreprise Fait par une maman à l’automne 2015, moins d’un an après avoir reçu sa première machine à coudre.

Elle cousait à l’époque différents accessoires comme des bavoirs et des coussins pour tenir la tête, puis a commencé à faire des pantalons qui s’ajustent à mesure que l’enfant grandit.

« Je réinvestissais tout dans de nouveaux tissus. J’étais un peu pauvre, mais ça ne me dérangeait pas, j’avais jamais été si heureuse dans mon travail », explique-t-elle.

« C’est là que ça a décollé, ça a été la folie furieuse et ça a tout le temps grimpé après ça », dit-elle.

Pas moins de 90 % de ses ventes se font maintenant en ligne, et elle estime envoyer 150 colis par semaine partout au Canada à partir de Shawinigan.

Fait par une maman a déménagé deux fois l’an passé et a quadruplé son chiffre d’affaires, qui pourrait atteindre 600 000 $ cette année.

Josée Villemure peut toujours compter sur les conseils de son père Claude Villemure, un homme d’affaires de Shawinigan connu pour être propriétaire d’un restaurant, d’une imprimerie et d’une entreprise en immobilier.

« C’est vraiment moi qui prends les décisions, mais il y a plein de choses qu’il m’a apprises et qui me donnent confiance en ce que je fais. J’ai eu la chance l’été dernier d’avoir une belle subvention, mais si je n’avais pas eu mon père pour m’aider dans la paperasse, j’aurais peut-être abandonné. C’est rassurant d’avoir du support et de l’expérience à la porte à côté », dit-elle.