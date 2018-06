Une rare victoire pour Matt Harvey

Matt Harvey a signé, jeudi soir à Cincinnati, sa deuxième victoire depuis que les Reds l’ont acquis des Mets de New York au début du mois de mai. Les favoris de la foule ont disposé des Cubs de Chicago par le pointage de 6-2.

Harvey (2-5) a œuvré pendant six manches au cours desquelles, il a accordé deux points mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles tout en passant six rivaux dans la mitaine.

Jesse Winker s’est occupé de l’attaque en réussissant un grand chelem au cours de la sixième manche. Tout juste avant, Eugenio Suarez avait obtenu un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

Toujours en sixième manche, Billy Hamilton a produit le dernier point des vainqueurs à l’aide d’un simple.

Les Cubs avaient ouvert la marque en marquant deux points en quatrième grâce au double de Javier Baez.

Jared Hughes a protégé sa cinquième victoire de la saison alors que la défaite a été ajoutée à la fiche de Kyle Hendricks (5-6).