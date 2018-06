Zadina veut faire payer le CH

DALLAS | Sans dire ouvertement qu’il était amer d’avoir été ignoré par le Canadien de Montréal, les Sénateurs d’Ottawa et les Coyotes de l’Arizona avant de finalement être sélectionné au sixième rang par les Red Wings de Detroit, Filip Zadina avait tout de même un message clair aux formations qui l’ont ignoré : il se fera un devoir de leur rappeler qu’ils ont pris une mauvaise décision.

Choix consensuel pour être réclamé dans le top-3 pendant presque toute la saison, Zadina a finalement été devancé par Rasmus Dahlin, Andrei Svechnikov, Jesperi Kotkaniemi, Brady Tkachuk et Barrett Hayton.

«J’ai dit à mon agent que s’ils passaient leur tour avec moi, je remplirais leur filet quand je les affronterais. Je veux leur montrer qu’ils ont pris la mauvaise décision. Ce seront des matchs importants pour moi et je suis excité à l’idée de les affronter. Cela dit, je suis très fier d’être un membre des Red Wings. Ce seront», a mentionné Zadina sans détour.

L’attaquant des Mooseheads d’Halifax n’a toutefois pas caché qu’il avait commencé à penser à la possibilité de jouer pour le Canadien de Montréal.

«Plusieurs personnes prédisaient que j’irais à Montréal. Par contre, c’est un repêchage et tout peut arriver. Je ne veux pas me soucier du rang que j’ai été sélectionné. Je suis à Detroit et c’est tout ce qui compte.»

DANS LA LNH L’AN PROCHAIN ?

Le franc-tireur tchèque joindra une organisation en pleine reconstruction qui a toutefois la réputation d’être patiente avec ses jeunes espoirs.

Zadina, qui compare son style de jeu à celui de Nikita Kucherov, espère toutefois faire partie des exceptions et évoluer, comme l’a fait Dylan Larkin, dans la LNH avant l’âge de 20 ans.

«Je veux prendre chaque étape une à la fois. On verra ce qui va arriver. Toutefois, je vais tout faire pour jouer dans la LNH dès la saison prochaine», a-t-il assuré.

BEAUDIN À CHICAGO

Alors qu’on s’attendait tous à ce que Joe Veleno soit le premier représentant des Voltigeurs de Drummondville à être sélectionné, c’est plutôt Nicolas Beaudin qui a entendu son nom être prononcé en premier.

Les Blackhawks de Chicago en ont fait leur deuxième choix de première ronde, le 27e au total. Beaudin a fait un bond vertigineux dans les différents classements en deuxième moitié de saison. Il n’avait même pas été invité au match des Meilleurs espoirs de la LCH, à la fin janvier.

«Ça avait été une motivation pour moi. Je voulais prouver qu’ils s’étaient trompé et c’est ce que j’ai fait en deuxième moitié de saison», a-t-il mentionné, ajoutant plus loin avoir hâte d’apprendre de Duncan Keith, un défenseur qui pratique un style similaire au sien.

PLUS LONG POUR VELENO

Quant à Veleno, il est allé rejoindre Zadina à Detroit au 30e et avant-dernier rang de la première ronde.

«J’ai tenté de demeurer patient. Tout peut arriver dans un repêchage. Mes amis et ma famille m’ont supporté et m’ont aidé à traverser cette soirée. On faisait des blagues et on essayait de demeurer positifs. Peu importe le rang et l’équipe, c’est un rêve pour moi d’être repêché dans la LNH», a-t-il mentionné.

Veleno a d’ailleurs eu un faux espoir lorsque les Hawks ont annoncé la sélection d’un joueur des Voltigeurs de Drummondville, qui allait au final devenir Beaudin.

Au final, tout est bien qui finit bien puisque les deux co-chambreurs à Drummondville sont devenus des espoirs de premier tour.

«Nick, c’est un bon gars. Il mérite de sortir en première ronde. Il est sous-estimé et il fait une grosse différence à Drummondville. Il méritait de sortir là.»

Dobson s’en va à New York

Le défenseur Noah Dobson a patienté un peu plus longtemps que ce que plusieurs experts avaient prédit, et ce sont finalement les Islanders de New York qui ont mis la main sur le défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst.

Dobson a été le deuxième choix de première ronde des Islanders qui, un rang auparavant, ont mis la main sur le franc-tireur américain Oliver Wahlstrom.

Après un tournoi de la Coupe Memorial où il a excellé, étant le général à la ligne bleue du Titan en route vers la conquête du championnat canadien, plusieurs s’attendaient à ce que Dobson sorte avant le 12e choix.

Certains le voyaient même être le premier défenseur sélectionné derrière Rasmus Dahlin.

Peu importe, pour le défenseur droitier.

« Ce n’est pas une déception pour moi. Simplement d’être au repêchage de la LNH et d’avoir la chance d’être réclamé par une formation est irréel et un rêve devenu réalité pour moi. »

D’UNE ÎLE À L’AUTRE

Né à l’Île-du-Prince-Édouard, Dobson commencera donc vraisemblablement sa carrière professionnelle sur une autre île, celle de Long Island.

Il passe aussi du plus petit marché de la Ligue canadienne de hockey, en Bathurst, au plus gros de la LNH en New York !

« De partir d’une petite communauté comme Bathurst pour me retrouver à New York c’est irréel. Ma mère a toujours voulu aller à New York, alors elle aura une bonne raison de venir », a-t-il lancé.

Croisé dans l’aire d’entrevues peu de temps après la sélection de Dobson, l’entraîneur des Screaming Eagles du Cap-Breton, Marc-André Dumont, n’a pas tari d’éloges envers le défenseur qu’il a vu à maintes reprises au cours des deux dernières saisons.

« Il est meilleur que Thomas Chabot au même âge. Ça ne veut pas dire qu’il sera meilleur que lui, mais en ce moment il l’est », a-t-il reconnu.