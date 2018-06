LAFRENAYE, Rollande

née Beauchamp



À Montréal le 20 juin 2018, des suites d'une chute, est décédée Madame Rollande Lafrenaye née Beauchamp, auparavant de Roxton Falls.Elle laisse dans le deuil de nombreuses nièces et neveux et autres parents et amis qui l'aimaient beaucoup.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 juin dès 12h et une cérémonie religieuse suivra en la chapelle à 14h.J.J. CARDINAL560, CHEMIN DU BORD-DU-LACDORVAL, QC H9S 2B3514-631-1511