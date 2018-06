OTTAWA | « L’égalité totale » entre le français et l’anglais dans la ville d’Ottawa. Rien de moins. C’était l’ambition du fédéral il y a près de 50 ans. Les décennies ont passé, et le français est demeuré au second plan. Quelques affiches bilingues, par-ci par-là, nous rappellent ce rêve inachevé, faute de volonté politique claire. Et malgré une forte proportion de citoyens bilingues, une question en français dans les commerces de la ville aboutit généralement à cette réponse : « Sorry, I don’t speak French ». Le Journal a fait le test en passant 12 heures dans la peau d’un touriste francophone à Ottawa.

10 H 30

En sortant de l’avion, nous nous dirigeons vers les douanes. Une dizaine de voyageurs se trouvent en file devant nous et attendent de passer le point de contrôle. Nous entendons le douanier accueillir chaque voyageur avec le traditionnel « Hello, bonjour ». S’ensuit une poignée de questions sur les motifs du voyage. Toutes les personnes devant nous choisissent de s’exprimer en anglais.

Nous avons aussi droit à la salutation bilingue de la part du douanier lorsque vient notre tour. Nous lui répondons « Bonjour ! », en lui remettant notre carte d’embarquement. L’homme saisit le document, l’examine quelques secondes et, sans poser une seule question, nous donne congé en nous disant simplement « merci ».

Après avoir récupéré les bagages, nous nous dirigeons vers le kiosque d’information, question de faire le plein de brochures. Un homme âgé se trouve derrière le comptoir. Il nous salue en anglais : « Monsieur, parlez-vous français ? »

– « No, I’m sorry », répond-il avec un sourire timide. Fin de la conversation.

Nous passons ensuite au comptoir d’un Tim Hortons qui se trouve un peu plus loin : « Bonjour, je vais prendre un petit café s’il vous plaît. »

Le jeune homme ne saisit pas la commande : « Sorry ? »

– « I will have a small black coffee please. »

– « Oh, OK. »

10 H 45

Direction centre-ville, en taxi. Abdi, notre chauffeur, ne parle pas français. Il a immigré au Canada de la Somalie il y a 40 ans. Mais ses quatre enfants, eux, ont tous suivi un programme d’immersion française, dit-il fièrement. « Être bilingue dans ce pays, particulièrement si votre français est bon, mon Dieu, c’est vraiment bien », dit-il.

Nous nous rendons ensuite dans trois hôtels du centre-ville : le Lord Elgin, le Marriott et le Sheraton. Premier constat : le français est absent autour et à l’intérieur de ces établissements. L’accueil à la réception se fait aussi uniquement en anglais. Or, lorsqu’interpellés en français, tous les employés ont été en mesure de nous servir dans cette langue. « Ce n’est pas un critère d’embauche, mais presque », nous explique une employée.

11 H 30

Direction l’hôtel de ville, à quelques coins de rue. Nous y entrons afin d’y trouver de l’information sur les activités touristiques. Les brochures sont bilingues, le service aussi. La Ville d’Ottawa a adopté la Loi sur les services en français, une loi imparfaite, mais tout de même appréciée des quelque 127 000 francophones qui habitent la capitale fédérale. Le français est toutefois loin d’être sur un pied d’égalité avec l’anglais à Ottawa, comme le veut la politique.

MIDI

Photo Guillaume St-Pierre Pour le dîner, direction rue Sparks, voie piétonnière située en plein cœur du centre-ville, à un jet de pierre du Parlement du Canada. Le français s’entend partout à cette heure de la journée dans la rue, à cause des dizaines de milliers de Québécois qui travaillent dans la fonction publique fédérale. Malgré cela, nous constaterons durant notre séjour qu’il est quasiment impossible de mettre la main sur un menu bilingue à Ottawa.

Le restaurant que nous avons choisi pour casser la croûte ne fait pas exception. L’accueil et le service se feront aussi exclusivement en anglais, malgré notre insistance. Au moment de notre passage, personne au Nate’s, une charcuterie populaire, ne parle français. En bon vendeur et visiblement embêté, notre serveur s’empresse de nettoyer une meilleure table où nous asseoir.

13 H 15

Une marche digestive s’impose après le smoked meat. Nous nous arrêtons d’abord prendre un café dans la succursale d’une brûlerie locale qui fait la fierté des Ottaviens, appelée Bridghead. L’établissement que nous visitons est à quelques mètres du bureau du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. On y croise chaque jour des membres de son personnel, des députés, des journalistes et des fonctionnaires.

Nous nous approchons du comptoir pour commander un expresso double allongé. L’air ébahi de l’employée nous signale que nous n’avons pas été compris. Une autre employée arrive à la rescousse. Elle comprend la commande, mais poursuit la discussion en anglais jusqu’à ce que la transaction à la caisse prenne fin.

13 H 30

Photo Agence QMI, Matthew Usherwood Nous longeons la rue Sparks à la recherche d’un souvenir à rapporter à la maison et pour faire un peu de magasinage. Dans deux des trois boutiques de souvenirs visitées, personne n’a été en mesure de nous servir dans l’autre langue officielle.

Même constat dans une boutique de vêtements pour homme et dans un restaurant où nous nous sommes arrêtés pour y faire une réservation. Aucun service en français non plus dans la LCBO la plus près du Parlement. Pourtant, la Liquor Control Board of Ontario — l’équivalent de la Société des alcools du Québec — a l’obligation en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario d’offrir du service en français dans 26 régions désignées dans la province, dont celle d’Ottawa.

14 H

Un petit saut dans le bain culturel de la capitale s’impose. Le Musée canadien de la Nature est à 20 minutes de marche. Sur place, les employés du musée sont bilingues. À l’accueil, on nous confie que la maîtrise du français et de l’anglais est obligatoire et doit être confirmée par un test de langue. Seule ombre au tableau : l’accueil se fait généralement en anglais.

15 H

Photo Agence QMI, Matthew Usherwood Nous rejoignons le principal centre d’achat du centre-ville, le Centre Rideau, par l’une des artères les plus animées de la capitale, la rue Elgin. Le constat est frappant : le français est pratiquement absent du paysage visuel sur la populaire artère fréquentée par de très nombreux Québécois et Franco-Ontariens.

15 H 20

Photo Agence QMI, Matthew Usherwood La séance de magasinage se poursuit au Centre Rideau, où plusieurs bannières québécoises sont affichées. Que ce soit à la lunetterie montréalaise Bon Look ou à la Maison Simons, un certain niveau de bilinguisme est offert. « Nous essayons d’avoir une personne qui parle français dans chaque département du magasin », confie un employé du détaillant de vêtements. La grande surface La Baie fait aussi un effort pour embaucher du personnel bilingue, nous dit-on.

Le constat est tout autre à la boutique Frank & Oak. Le détaillant montréalais de vêtements ne se soucie pas de s’afficher en français ni d’offrir du service dans cette langue. Idem chez les géants de la mode Zara et H&M.

17 H

C’est l’heure de l’apéro. Direction marché By, le quartier touristique de la ville. Au pub le Heart and Crown, une serveuse semble irritée de notre insistance à lui parler français. Quatre Québécois s’attablent à côté de nous. Mis au courant de notre démarche, ils jouent spontanément le jeu d’exiger de se faire servir en français. « Normalement, je n’insiste pas pour parler français parce que je suis bilingue. Mais je devrais le faire plus souvent parce que c’est un peu insultant que ce soit toujours nous qui devons être accommodants », plaide Lyse Cholette, étonnée d’être incapable de mettre la main sur un menu multilingue.

Devant la persévérance des quatre Gatinois, l’employée lève les yeux au ciel et fait signe à un collègue de prendre le relais. « J’ai senti qu’elle était frustrée. Elle aurait pu tout simplement dire qu’elle allait chercher de l’aide, soutient Diane Cholette. Son ton était presque intimidant. »

Les quatre Gatinois sont catégoriques : à Ottawa, « ça se passe en anglais ».