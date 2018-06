PROVENCHER, Jean-Gilles



À Montréal, le 14 juin 2018, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Jean-Gilles Provencher, époux de madame Lize Rivard.Précédé de ses soeurs Pauline (feu Nil) et Suzanne (feu Roger), il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Denis) et Alain (Simon), ses petites-filles Roxanne (Gabriel) et Laurie (Mathieu), ses soeurs Lucie (feu André) et Madeleine (Guy), sa belle-soeur Liette (feu Daniel) ainsi que ses nièces et neveux.La famille vous accueillera le samedi 30 juin 2018 de midi à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Un hommage lui sera rendu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Pavillon Patricia Mackenzie et à la Maison du Père, deux ressources qui viennent en aide aux personnes itinérantes.