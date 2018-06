LYMAN LAVOIE, Kathleen



Le 16 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Kathleen Lyman, épouse de feu M. Fernand Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Elena), Linda (Armand), Ann (Sylvain), Carolle (Michel) et Louise (Jean), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères Myles (Aurella), Basile et Franklyn (Carole), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 juin 2018 de 19h à 22h ainsi que le samedi 30 juin dès 10h:www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 30 juin 2018 à 13h, en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.