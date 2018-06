BILODEAU DUBÉ, Jeannine



À Laval, le lundi 11 juin 2018 est décédée, à l'âge de 80 ans, Jeannine Dubé, épouse de Gérard Bilodeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Anne, André (Sylvie) et Suzanne, sa petite-fille Mélizanne, ses frères et soeurs André (Louise), Raymond (Claudette), Margot (Larry), feu Jacques (Mireille) et Ginette (Marc) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 28 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le vendredi 29 juin à compter de 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 29 juin 2018, à 10h30 en l'église Ste-Colette à Montréal-Nord et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.Des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal et la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.