FRÉDÉRICK, Hélène



Au CHUM, le 10 juin 2018, Hélène s'en est allée. Elle est partie retrouver son Jules (Jules Rouillard).Hélène était la fille de feu Jean Frédéric et de feu Jeanne Wagner. Elle rejoint son frère et ses soeurs: Jean-Marie, Monique, Angèle et Geneviève. Lui survit son frère Louis. Elle laisse aussi sa belle-soeur Mme Rouillard-Rouleau et son beau-frère Paul St-Loup, de même que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 30 juin 2018 dès 10h au complexe funéraire:Une cérémonie religieuse sera célébrée à 14h00 suivie de l'inhumation au cimetière de la Purification au 445 rue Notre-Dame à Repentigny.À la mémoire d'Hélène, la famille suggère des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du coeur et de l'AVC. Formulaires disponibles au salon.