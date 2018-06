ETESONNE, Nicole



C'est avec une immense tristesse, que nous vous annonçons le décès de Mme Nicole Etesonne, survenu à Montréal, le 14 juin 2018, à l'âge de 73 ans.Elle laisse dans le deuil son frère Normand (Guylaine), ses soeurs Carole et Céline (Fernand), sa nièce Stéphanie, ses neveux Cédric et Olivier, ses amies Ida et Nicole ainsi que des proches parents et de nombreux amis.La famille et Ida recevront les condoléances à la:le dimanche 1er juillet 2018 de 14h00 à 16h00. Une cérémonie hommage aura lieu, dès 16h00, en la salle de célébration de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don, en son honneur, à la Fondation Palliami.