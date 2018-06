GLADU née LAREAU

Jacqueline



À Chambly, le 19 juin 2018, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Jacqueline Lareau, épouse de feu Julien Gladu.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Claudine (Réal), Marielle, Francine (Pierre) et Jean-Claude (Linda), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, frère, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée aule mercredi 27 juin 2018 de 15h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le jeudi 28 juin 2018 de 9h à 10h suivi des funérailles en l'église St-Joseph de Chambly à 10h30.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Fondation des maladies du coeur. Les formulaires seront disponibles sur place.