PILON, Claude



À Brossard, le 12 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Claude Pilon, époux de Mme Lise Touchet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Richard (Sylvie) et Daniel, ses petits-enfants Valérie, Noémie et Maxime, ses frères Gilles (Denise) et Michel (Andrée), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:LONGUEUIL, 450-443-6667www.salonfunerairelfc.comPROPRIÉTAIRE: ROBERT CENACle samedi 30 juin à compter de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.