ROUGEAU, Yvon



À Montréal, le 29 mai, à l'âge de 86 ans, est décédé Yvon Rougeau, époux de Yolande Pelletier.Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Ahmed), Josée (Jean-François) et Richard, ses petits-enfants Florence et Alice (leur mère, Sylvie), Christophe (sa mère, Sandra), Kahina et Alexis, sa soeur Denise, Murielle et sa famille, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 29 juin de 16h à 21h, ainsi que samedi matin dès 10h. Une brève cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 12h.