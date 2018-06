LAFONTAINE HURTUK

Suzanne



À Montréal, le 20 juin 2018, est décédée paisiblement à l'âge de 90 ans, Mme Suzanne Lafontaine, épouse de feu M. John Hurtuk.Elle laisse dans le deuil sa fille Sandra (Pierre De Césare), son fils feu Robert, ses petites-filles Valérie et Chantal, ses soeurs Cécile et Denise, son frère Claude, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle samedi 30 juin 2018 de 13h à 17h, suivi d'une liturgie en chapelle du complexe.